🎥 Голландская мудрость. Ван Дейк и Куман высказались об отказе Левандовского играть за Польшу
Роберт Левандовски временно отказался от выступления за сборную Польши из-за конфликта с главным тренером – Михал Пробеж лишил нападающего капитанской повязки.
На пресс-конференции перед матчем сборных Нидерландов и Мальты у Вирджила ван Дейка спросили, как бы он поступил на месте Левандовского.
Капитан «Ливерпуля» и своей национальной команды ответил с улыбкой: «К счастью, у нас такого не происходит. Не могу рассуждать на эту тему, это их проблемы. Мне правда нечего сказать».
Роналд Куман был более разговорчив: «Я осознал одну вещь: не нужно конфликтовать со своим самым важным игроком. Тренер в таких ситуациях никогда не выигрывает».
Как вы относитесь к решению Левандовского?
Левандовски отказался от сборной из-за капитанской повязки. Тренер Польши рассказал свою версию событий
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Просто логически, игрок начал носить повязку с 2013 года - с чего вдруг после 12 лет он решил бы от нее отказаться?