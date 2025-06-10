🎥 Голландская мудрость. Ван Дейк и Куман высказались об отказе Левандовского играть за Польшу

Роберт Левандовски временно отказался от выступления за сборную Польши из-за конфликта с главным тренером – Михал Пробеж лишил нападающего капитанской повязки.

На пресс-конференции перед матчем сборных Нидерландов и Мальты у Вирджила ван Дейка спросили, как бы он поступил на месте Левандовского.

Капитан «Ливерпуля» и своей национальной команды ответил с улыбкой: «К счастью, у нас такого не происходит. Не могу рассуждать на эту тему, это их проблемы. Мне правда нечего сказать».

Роналд Куман был более разговорчив: «Я осознал одну вещь: не нужно конфликтовать со своим самым важным игроком. Тренер в таких ситуациях никогда не выигрывает».

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Левандовски отказался от сборной из-за капитанской повязки. Тренер Польши рассказал свою версию событий

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