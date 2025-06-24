😳 Месси точно не перейдет в этот английский клуб – он ненавидит его больше «Реала»

А вы знаете, что у Лионеля Месси есть самый ненавистный клуб? И это не мадридский «Реал».

В 2016-м аргентинец признался, что «Барселона» ненавидит «Челси»:

«У нас есть игроки, которые ненавидят «Челси» больше, чем «Реал». Я никогда не думал, что услышу, как это говорю. Я также никогда не думал, что увижу что-то хуже, чем соперничество «Боки» и «Ривер Плейт» или Бразилии и Аргентины. Но это так.

Мы бы предпочли играть с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» или кем-либо еще, чем быть на поле с «Челси».

В чем же дело?