TNT Sports составил собственный рейтинг претендентов на «Золотой мяч». Авторы обращают внимание на то, что в голосовании за главную индивидуальную награду в футболе важную роль могут сыграть результаты футболистов на чемпионате мира среди клубов.

Как предполагает TNT Sports, битва за «Золотой мяч» развернется между представителями «ПСЖ» – сильнейшей командой Европы в сезоне-2024/25. Еще одним претендентом станет Ламин Ямаль, но каталонскому вундеркинду будет сложно конкурировать с победителями Лиги чемпионов, учитывая его неудачи на Евро и ЛЧ.

Групповой этап КЧМ близится к завершению, «ПСЖ» обеспечил себе выход в плей-офф, где сыграет с «Интер Майами». TNT Sports полагает, что на текущем этапе главным претендентом на «Золотой мяч» стал Витинья.

Топ-10 претендентов на «ЗМ» по версии TNT Sports

Комментарий от издания: «Если Родри был связующим звеном в «Манчестер Сити» и сборной Испании, то Витинья – это сердце «ПСЖ» и сборной Португалии. Без его игры команда просто не сможет функционировать.

Рост полузащитника можно назвать выдающимся, пожалуй, особенно впечатляет то, что по ходу сезона он становился все сильнее, а матчи становились все сложнее. На пути к финалу ЛЧ «ПСЖ» обошел трех из семи лучших клубов Англии, а также рекордно крупно обыграл чемпионов Италии в финале.

Витинья сыграл ключевую роль в победном для Португалии финале Лиги наций против Испании, он реализовал свой удар в серии одиннадцатиметровых и продолжил свое золотое лето. Если на КЧМ дела у «ПСЖ» пойдут плохо, Витинья сможет все изменить, на данный момент он лидер нашего рейтинга».

Витинью, кстати, отмечал великий Роналдо, именно португальца Зубастик выделил из победоносной команды Луиса Энрике.

Как вам рейтинг? Что думаете о «ЗМ» для Витиньи?

Витинья и Мендеш решили прогуляться по Лос-Анджелесу, где их не узнал фанат – они явно не привыкли к такому поведению 🫣