🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ChatGPT собрал лучший состав Англии всех времен. Что думаете? 🤔

Хорошо, когда есть ChatGPT. Всегда найдется тема для обсуждения.

ИИ настолько хорош, что способен формировать футбольные символические сборные. Вот его и попросили взяться за английский футбол.

В команду попал даже один действующий футболист – причем на самую яркую позицию.

У фанатов есть вопросы.

💭 «Стивен Джеррард? Ахаха».

💭 «Опять забыли Магуайра!»

💭 «Оуэн? Бекхэм?»

💭 «Ширера здесь даже близко не должно быть».

💭 «Да тут всю середину менять надо».

Главное, что всех устраивает Гари Невилл !