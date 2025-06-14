🏴 ChatGPT собрал лучший состав Англии всех времен. Что думаете? 🤔
Хорошо, когда есть ChatGPT. Всегда найдется тема для обсуждения.
ИИ настолько хорош, что способен формировать футбольные символические сборные. Вот его и попросили взяться за английский футбол.
В команду попал даже один действующий футболист – причем на самую яркую позицию.
У фанатов есть вопросы.
💭 «Стивен Джеррард? Ахаха».
💭 «Опять забыли Магуайра!»
💭 «Оуэн? Бекхэм?»
💭 «Ширера здесь даже близко не должно быть».
💭 «Да тут всю середину менять надо».
Главное, что всех устраивает Гари Невилл!
А где волшебник - правый крайний Крис Уодлл?? По моему мнению самый техничный английский футболист всех времен.