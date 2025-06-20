Нони Мадуэке не боится выглядеть ярко: собрали несколько смелых луков игрока «Челси»😎

Нони Мадуэке заслужил репутацию щеголя. Игрок сборной Англии и «Челси» регулярно демонстрирует смелые наряды.

Нони примерил несколько смелых образов для фотосессии мужского модного журнала GQ.

Рассказывая о своем стиле, звезда «Челси» сказал: «Все проходят через эту фазу, когда им нужны только бренды. Действительно громкие вещи. Я, конечно, не игнорирую бренды, мне нравятся определенные вещи. Но больше слежу за тем, как сочетается друг с другом».

23-летний Мадуэке прилагает осознанные усилия, чтобы оставаться в курсе последних тенденций. Мы собрали еще несколько ярких луков игрока «Челси».