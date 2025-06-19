🎥 Нойер дал молодежи «Баварии» мастер-класс по принятию ледяных ванн. Вот поэтому Ману – GOAT 😁

Во Флориде, где на время чемпионата мира среди клубов остановилась «Бавария», стоит жара. В такую погоду принимать ледяные ванные спортсменам должно быть чуточку приятнее – у Мануэля Нойера с этим проблем точно нет.

А вот менее опытные одноклубники легенды страдают. Пока Алекс Павлович боролся за жизнь, стоя в бочке со льдом, Ману с флегматичным лицом наблюдал за воспитанником мюнхенцев.

Между футболистами состоялся забавный диалог.

Ману: «Ты что, замерз уже?»

Алекс: «Угу».

Ману: «И как долго ты собираешься тут сидеть?»

Алекс: «Столько, сколько и ты».

Ману: «Минут 10, значит?»

Алекс: «10!? Тогда нет!»

Рядом с Нойером страдал Джонатан Та: «Это очень больно».

Та и еще один новичок команды Том Бисхоф сдались первыми, а Павлович терпел, поглядывая на стоящего рядом кумира: «Мы с тобой мужчины, Ману, а они детишки».

Десяти минут юноша не выдержал, когда он вылез из бочки признался: «Я больше не могу ходить!»

А Нойер продолжал сидеть в ванной, в это время делая фотки и листая ленту в соцсетях. «Бавария» поделилась роликом в соцсетях, подписав: «Легенда гласит, что Ману до сих пор в ледяной ванне».

На опыте.

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Нойеру было так скучно в матче с «Оклендом», что он начал разминаться. В центре поля 😮‍💨