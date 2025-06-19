📸 Яркая реакция Алонсо на незабитый пенальти Вальверде в концовке матча. «Мадрид» начал клубный ЧМ с ничьей
«Мадрид» стартовал на чемпионате мира среди клубов с ничьей 1:1 против «Аль-Хилаля». На 34-й минуте Гонсало Гарсия вывел «сливочных» вперед, а в концовке первого тайма Рубен Невеш с пенальти сравнял счет. Для Хаби Алонсо встреча стала первой у руля «Реала».
У «королевского клуба» был шанс вырвать победу, когда в добавленное время арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота «Аль-Хилаля». К точке подошел Феде Вальверде, чей удар отразил Яссин Буну.
После неудачи подопечного Хаби вскинул руки к голове.
А затем легонько постучал по стеночке у скамейки.
Феде и сам, разумеется, не был собой доволен.
После финального свистка Хаби первым делом отправился утешать Вальверде.
Кстати о ярких реакциях: вот с таким лицом Флорентино Перес наблюдал за игрой в первом тайме.
Во втором туре группового этапа КЧМ «Мадрид» будет ждать «Пачука», затем «сливочные» сыграют с «Зальцбургом».
Как вам дебют Алонсо и новичков «Реала»?
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