🎥 Трент вновь расстроил фанатов «Ливерпуля». Объяснил разницу между «Мадридом» и экс-клубом

После подписания контракта с «Мадридом» Трент Александер-Арнолд вместе с командой отправился в США на чемпионат мира среди клубов. Англичанин приятно удивил новых товарищей по команде на тренировках, утверждает испанская пресса.

Трент и сам под впечатлением от уровня «королевского клуба»:

«Заметно высокое качество. Мяч движется очень быстро. Очевидно, все сильно отличается от того, к чему я привык, с точки зрения игроков и стиля игры. Но это хорошо, я наслаждаюсь такими переменами, мне нравится быть их частью. Это правда приятное чувство, честно говоря, я счастлив быть здесь».

Слова Трента не оценили поклонники «Ливерпуля», которые решили, что подобными высказываниями защитник принижает уровень экс-клуба.

Несколько комментариев из соцсетей:

💭 «Этот парень уже много болтает».

💭 «Братан, никто не двигается с мячом быстрее «Ливерпуля», и я даже не фанат «Ливерпуля», но могу это признать».

💭 «Салаху нужно еще немного подождать и наступит момент, когда Трент скажет, что лучший игрок, с которым он делил поле, – это Джуд Беллингем».

💭 «Значит, в «Ливерпуле» мяч двигался медленно? Скажи это Салаху».

💭 «Почему игроки так любят унизить свой предыдущий клуб, даже если в той команде его любят? Трент точно игрок мадридского типа».

💭 «В «Ливерпуле» именно Трент был причиной низкой интенсивности».

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