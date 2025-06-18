«Мадрид» начал свой путь на чемпионате мира среди клубов в матче против «Аль-Хилаля» в рамках первого тура группового этапа.

На старте встречи Джуд Беллингем доказал, что вообще не учится на своих ошибках. Когда мяч ушел за линию, англичанин закричал лайнсмену: «Мяч наш! Мяч наш! О, ######## [отвали] (Fuck off)». Джуд стоял слишком близко к микрофону, его слова были слышны отчетливо.

Болельщик написал под роликом: «Я отвернулся от экрана, когда услышал «######## [отвали]», сразу понял, что это Джуд».

Судья обсценную лексику англичанина проигнорировал, а ведь еще зимой в матче с «Осасуной» в Ла Лиге за схожее высказывание Беллингем получил красную и двухматчевую дисквалификацию. Джуд тогда настаивал, что произнес Fuck off, но судья Хосе Мунуэра Монтеро услышал от игрока Fuck you – более грубый вариант.

Очевидно, на клубном ЧМ арбитры более снисходительны, а испанских судей за острый слух критиковал еще Криштиану Роналду.

Джуду пора начать следить за лексикой, к испанским судьям вернуться придется.

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