🎥 Высоко сижу, далеко гляжу. Луис Энрике занял необычную позицию для наблюдения за тренировкой «ПСЖ»

«ПСЖ» идет за треблом: команда досрочно взяла чемпионат, впереди – финалы Кубка Франции против «Реймса» и Лиги чемпионов против «Интера».

Первым вызов парижанам бросит «Реймс», матч за Кубок страны состоится уже 24 мая на «Стад де Франс».

На тренировках «ПСЖ» Энрике экспериментирует: пресс-служба столичного клуба выложила ролик, на котором испанец с высоты наблюдает за работой подопечных.

Фанаты в комментариях оценили: «Если честно, это гениально. Идеальная точка для наблюдения за расстановкой, передвижением, полный контроль».

Как вам методы Энрике?

Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡

🤑 Топ-20 лиг по средней стоимости игроков. РПЛ – десятая, у АПЛ нет конкурентов

«ПСЖ» доминирует: забрали главные награды во Франции