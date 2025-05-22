🎥 Высоко сижу, далеко гляжу. Луис Энрике занял необычную позицию для наблюдения за тренировкой «ПСЖ»
«ПСЖ» идет за треблом: команда досрочно взяла чемпионат, впереди – финалы Кубка Франции против «Реймса» и Лиги чемпионов против «Интера».
Первым вызов парижанам бросит «Реймс», матч за Кубок страны состоится уже 24 мая на «Стад де Франс».
На тренировках «ПСЖ» Энрике экспериментирует: пресс-служба столичного клуба выложила ролик, на котором испанец с высоты наблюдает за работой подопечных.
Фанаты в комментариях оценили: «Если честно, это гениально. Идеальная точка для наблюдения за расстановкой, передвижением, полный контроль».
Как вам методы Энрике?
Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡
🤑 Топ-20 лиг по средней стоимости игроков. РПЛ – десятая, у АПЛ нет конкурентов