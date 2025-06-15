🇧🇷 Бразильцы – вся надежда клубного ЧМ! Их много и они жаждут мести

В США начался клубный ЧМ!

Вы уже, наверное, устали слушать о том, что турнир не привлек такого внимания, как ожидали в ФИФА.

Цены на билеты упали в восемь раз, состав участников очень неровный, а Месси не смог забить египтянам…

А подумали о бразильцах, которые получили возможность задать Европе жару на клубном уровне? Зря. Смотрите, они уже на Таймс-сквер!

Ночью «Палмейрас» ждет матч с «Порту». Но вы ведь в курсе, что в турнире сразу четыре бразильских клуба?