Беллингем и Александер-Арнолд – друзья, это не секрет. В сборной Англии парни постоянно рядом, теперь они будут вместе и на клубном уровне.

Когда Беллингем еще выступал за дортмундскую «Боруссию», и за ним только начинали охотиться европейские гранды, фанаты «Ливерпуля» просили Трента переманить Джуда на «Энфилд». В 2022-м скаузер выложил фото с Беллингемом, потом пришлось отшучиваться в интервью:

«Я просто гулял с другом, а все начали говорить «агент Трент»! Несколько игроков сборной выбрались погулять, мы получили выходной, почему бы не посмотреть город? Мы решили сфотографироваться, ведь чемпионат мира бывает лишь раз, может, два раза в жизни. Так что этот момент определенно стоит запечатлеть».

Уже после переезда Беллингема на «Бернабеу» фанаты «Ливерпуля» и «Мадрида» комментировали совместные видео парней из сборной , прося переманить друга в свой клуб. Агентом под прикрытием оказался Джуд, теперь Трент будет вместе с другом выступать за «сливочных».

На первой пресс-конференции в качестве игрока «Реала» Александер-Арнолд рассказал о роли Джуда в трансфере:

«Конечно, мы с Джудом общались, но не в том ключе, в котором все думают. Мы говорили и о «Ливерпуле», и, конечно, о «Мадриде» – это были обычные разговоры между партнерами по команде и друзьями.

В сборной Джуд был единственным, кто мог рассказать, каково быть в «Мадриде», все задавали ему вопросы.

Все думают, что он сыграл огромную роль в моем решении о трансфере, но, если честно, этот клуб сам говорит за себя. Для меня это была огромная возможность, да и время было подходящее».

Джуд в агентурной работе использовал мягкую силу.

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