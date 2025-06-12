🎥 Какую роль Беллингем сыграл в переходе Трента в «Мадрид»? Отвечает Александер-Арнолд
Беллингем и Александер-Арнолд – друзья, это не секрет. В сборной Англии парни постоянно рядом, теперь они будут вместе и на клубном уровне.
Когда Беллингем еще выступал за дортмундскую «Боруссию», и за ним только начинали охотиться европейские гранды, фанаты «Ливерпуля» просили Трента переманить Джуда на «Энфилд». В 2022-м скаузер выложил фото с Беллингемом, потом пришлось отшучиваться в интервью:
«Я просто гулял с другом, а все начали говорить «агент Трент»! Несколько игроков сборной выбрались погулять, мы получили выходной, почему бы не посмотреть город? Мы решили сфотографироваться, ведь чемпионат мира бывает лишь раз, может, два раза в жизни. Так что этот момент определенно стоит запечатлеть».
Уже после переезда Беллингема на «Бернабеу» фанаты «Ливерпуля» и «Мадрида» комментировали совместные видео парней из сборной, прося переманить друга в свой клуб. Агентом под прикрытием оказался Джуд, теперь Трент будет вместе с другом выступать за «сливочных».
На первой пресс-конференции в качестве игрока «Реала» Александер-Арнолд рассказал о роли Джуда в трансфере:
«Конечно, мы с Джудом общались, но не в том ключе, в котором все думают. Мы говорили и о «Ливерпуле», и, конечно, о «Мадриде» – это были обычные разговоры между партнерами по команде и друзьями.
В сборной Джуд был единственным, кто мог рассказать, каково быть в «Мадриде», все задавали ему вопросы.
Все думают, что он сыграл огромную роль в моем решении о трансфере, но, если честно, этот клуб сам говорит за себя. Для меня это была огромная возможность, да и время было подходящее».
Джуд в агентурной работе использовал мягкую силу.
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Мне кажется, что любой человек, когда хочет сменить работу - изучает ситуацию на рынке, находит интересную компанию для продолжения карьеры - а потом пытается найти там той или иной степени близости знакомых - чтобы узнать, как эта компания выглядит изнутри, на не на словах HR/PR. У Трента ситуация оказалась близкой к идеальной - близкий ему Джуд уже немало знает клуб изнутри.
Так что с одной стороны роль Джуда огромная, но с другой стороны - Трент ведь уточнял лишь технические детали - и может сказать, что "клуб говорит сам за себя"
PS: Я не верю, что Алаба и Рюдигер перешли бы свободными агентами именно в Мадрид, если бы там не играл уже Тони Кроос (играли вместе в молодёжке/Баварии и сборной) - так что традиции продолжаются. То же касается Левандовского/Щесного в Барсе, Кейна/Даера в Баварии и т.д.