📸 На презентации Трента в «Мадриде» показали тот самый угловой в игре с «Барсой». Реакция защитника говорит сама за себя

Трент Александер-Арнолд официально стал игроком «Мадрида», в «королевском клубе» защитник будет выступать под 12-м номером.

На презентации в новом клубе англичанин обратился к собравшимся на испанском, а позже признался, что уже несколько месяцев учит язык. Флорентино Перес в приветственной речи назвал Трента легендой «Ливерпуля»:

«Сегодня в «Реал» переходит футболист, который выиграл все, один из лучших крайних защитников мира и легенда «Ливерпуля». Теперь он хочет продолжить творить историю в мадридском «Реале» и хочет ощутить радость от того, что наденет нашу футболку.

Мы хотим выразить нашу благодарность за то, что ты выбрал «Мадрид». Ты мог перейти в другие клубы или остаться в таком клубе, как «Ливерпуль», но ты выбрал нас, потому что хотел играть здесь».

По традиции во время презентации гостям показали самые яркие моменты карьеры нового футболиста. Разве мог «Мадрид» не вывести на экран тот самый угловой Александер-Арнолда в матче против «Барселоны» в 2019 году?

Трент встретил эти кадры улыбкой – уже начинает ощущать напряжение между испанскими грандами.

Испанский журналист Хосе Падилья передает, что в спортивном городке «сливочных» на экранах тоже крутят культовый угловой мерсисайдцев.

Чего ждете от Трента в Испании?

Девушка Александера-Арнольда присоединилась к нему на презентации «Реала» 💖🔥

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