Сборная Англии со счетом 1:3 уступила Сенегалу в товарищеском матче. Автором единственного гола англичан стал Харри Кейн, мяч Джуда Беллингема был отменен из-за игры рукой. Сенегал стал единственной африканской сборной, которой удалось одолеть «трех львов».

Беллингем не смог совладать с эмоциями: он спорил с арбитром Стефани Фраппар из-за отмененного гола.

Споры не прекратились и после финального свистка.

Как пишет Daily Mail , капитан Кейн вернул Джуда на поле, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку. Звезда «Мадрида» на эмоциях пнул мини-холодильник.

После матча журналисты спросили Томаса Тухеля о болельщиках, которые могут решить, что сборной будет лучше без Беллингема. Тренер встал на защиту подопечного, но отметил, что поведение Джуда осуждает мама немца:

«Мне трудно с этим согласиться. Думаю, мы, напротив, должны помочь ему стать лучшей версией себя. Люди должны увидеть, насколько он полезен, какие уникальные качества привносит в командную игру.

В нем есть огонь, который я тушить не хочу. Эти эмоции он должен направлять против соперников, на благо нашим командным целям, но не обращать их в адрес товарищей по команде и не превращать в агрессию против судей. Он славный парень, очень открытый, очень умный, с ним до сих пор было очень легко работать.

Понимаю, что его поступки могут вызывать смешанные чувства. Я вижу это на примере своих родителей, в частности, моей мамы, которая иногда не видит того милого, хорошо образованного и воспитанного парня, каким его вижу я.

Если он улыбается, он покоряет всех. Но иногда в нем можно увидеть ярость, голод и огонь, они проявляются так, что могут вызвать некоторое осуждение или даже отвращение, например, у моей мамы, когда она смотрит матчи по телевизору. Я понимаю это, но в целом мы очень рады, что он у нас есть. Он особенный мальчик».

Прощаем Джуда?

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