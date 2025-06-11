🎥 Жерар Пике вслепую составил топ-6 претендентов на «Золотой мяч». Победителя назвал без колебаний
Жерар Пике не скучает на мероприятиях созданный им медиалиги Kings League. Каталонцу предложили вслепую составить топ-6 главных претендентов на «Золотой мяч»: экс-защитнику нужно было поставить игрока на любое место, при этом он не знал, кого ведущая назовет следующим.
Похоже, со своим фаворитом на главную индивидуальную награду в 2025-м Пике уже определился, первое место он без колебаний отдал звезде родной «Барселоны».
Первым ведущая назвала Рафинью: «Третий».
Витинья: «Четвертый».
Килиан Мбаппе: «Пятый».
Педри: «Второй»
Ламин Ямаль: «Первый».
Усман Дембеле: «Эх! Получается, шестой. Должен быть выше».
А какой топ-6 получился бы у вас, если бы вам называли те же имена в том же порядке?
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Где Мендеш съел Ямаля если его встречали 2 а иногда и 3 игрока?! Это беспомощного пацана в 21 веке принчто встречать 2-3 игроками?! И что за тупая фраза "ЗМ за 17 лет “?! Это что, алкоголь что ему запрещено его выигрывать?!