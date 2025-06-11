🎥 Жерар Пике вслепую составил топ-6 претендентов на «Золотой мяч». Победителя назвал без колебаний

Жерар Пике не скучает на мероприятиях созданный им медиалиги Kings League. Каталонцу предложили вслепую составить топ-6 главных претендентов на «Золотой мяч»: экс-защитнику нужно было поставить игрока на любое место, при этом он не знал, кого ведущая назовет следующим.

Похоже, со своим фаворитом на главную индивидуальную награду в 2025-м Пике уже определился, первое место он без колебаний отдал звезде родной «Барселоны».

Первым ведущая назвала Рафинью: «Третий».

Витинья: «Четвертый».

Килиан Мбаппе: «Пятый».

Педри: «Второй»

Ламин Ямаль: «Первый».

Усман Дембеле: «Эх! Получается, шестой. Должен быть выше».

А какой топ-6 получился бы у вас, если бы вам называли те же имена в том же порядке?

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