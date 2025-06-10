🚨 Свежие расклады на «Золотой мяч»: одно серьезное изменение

Лига наций закончена. Остался клубный чемпионат мира. Давайте посмотрим промежуточные расклады на фаворитов «Золотого мяча». Есть ли изменения?

Небольшие.

Короткий турнир сборных не убедил крупные издания – в топ-5 фаворитов по-прежнему нет португальцев. А еще Рафиньи. Во всяком случае так считает Score 90.

А вот у GOAL ситуация вообще не изменилась:

1) Дембеле;

2) Ямаль;

3) Рафинья;

4) Салах;

5) Мбаппе.

Зато на шестую строчку забрался Витинья, а на седьмую Нуну Мендеш.

Есть вопросы.

💭 «Мбаппе? Это плохая шутка».

💭 «Педри после матча с Португалией? Про Ямаля даже вспоминать не буду».

💭 «После клубного ЧМ Мбаппе будет первым».

💭 «Какое позорище… Где Рафинья?»

💭 «Отдайте приз Ямалю. Мы этого хотим».