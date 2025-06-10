🚨 Свежие расклады на «Золотой мяч»: одно серьезное изменение
Лига наций закончена. Остался клубный чемпионат мира. Давайте посмотрим промежуточные расклады на фаворитов «Золотого мяча». Есть ли изменения?
Небольшие.
Короткий турнир сборных не убедил крупные издания – в топ-5 фаворитов по-прежнему нет португальцев. А еще Рафиньи. Во всяком случае так считает Score 90.
А вот у GOAL ситуация вообще не изменилась:
1) Дембеле;
2) Ямаль;
3) Рафинья;
4) Салах;
5) Мбаппе.
Зато на шестую строчку забрался Витинья, а на седьмую Нуну Мендеш.
Есть вопросы.
💭 «Мбаппе? Это плохая шутка».
💭 «Педри после матча с Португалией? Про Ямаля даже вспоминать не буду».
💭 «После клубного ЧМ Мбаппе будет первым».
💭 «Какое позорище… Где Рафинья?»
💭 «Отдайте приз Ямалю. Мы этого хотим».