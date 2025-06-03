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🎥 Андрес Иньеста составил сборную лучших в истории. Доказал, что обожает «Барсу»

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Осенью 2024-го, спустя всего 10 дней после завершения игровой карьеры, Андрес Иньеста приступил к освоению тренерского ремесла. Возможно, однажды легенда вернется в «Барселону», пока будущий тренер практикуется на составлении сборных с исторической перспективой.

По просьбе Daily Mail Иньеста собрал команду лучших футболистов в истории, получившаяся сборная очень напоминает «Барсу» образца 2011 года.

Вратарь: «Виктор Вальдес».

Правый защитник: «Дани Алвес».

Центральные защитники: «[Карлес] Пуйоль и [Жерар] Пике».

Левый защитник: «Жорди Альба».

Полузащитники: «[Серджи] Бускетс, Хави, [Иван] Ракитич. Себя не включу, я буду тренировать».

Нападающие: «Педро, [Лионель] Месси и [Дави] Вилья».

Когда ведущий сказал, что команда напоминает «Барсу», взявшую ЛЧ в 2011 году, Андрес лишь улыбнулся.

Как вам команда от тренера Иньесты? 

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logoВиктор Вальдес
logoДани Алвес
logoКарлес Пуйоль
logoЖерар Пике
logoЖорди Альба
logoСерджи Бускетс
logoХави
logoИван Ракитич
logoПедро
logoДавид Вилья
logoЛионель Месси
logoАндрес Иньеста
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