До церемонии вручения «Золотого мяча» еще несколько месяцев, а дискуссия о том, кто должен забрать награду, разгорается с каждым днем. Общественность называет главными претендентами Дембеле и Ямаля, оставляя за бортом Салаха, Рафинью, Кейна и других футболистов, проведших яркий сезон.

Вопросы о «Золотом мяче» задают и тем, кто на награду давно не претендует. Похоже, разговоры об индивидуальных призах футболистам слегка надоели.

После благотворительного матча между легендами «Мадрида» и дортмундской «Боруссии» журналист спросил у Марсело, кто должен забрать приз. Между корреспондентом и бразильцем состоялся забавный диалог.

Марсело: «А какие там критерии? Ты знаешь их?»

Журналисты: «Индивидуальные награды, командные трофеи».

Марсело: «Ну тогда все просто: кто выигрывает, тот и получит награду, верно?»

Журналист: «Ты на кого-то намекаешь?»

Марсело: «Да я ни на кого не намекаю, я же тебя спрашиваю! Ха-ха! Не знаю, не знаю. Награду возьмет Криштиану Роналду. Или Месси!»

А почему бы и нет? С чемпионата мира в Катаре прошло всего три года, а Португалия идет к победе в Лиге наций. У легенд есть все шансы!

Кому отдаем «ЗМ»?

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