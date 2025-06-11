🎥 Марсело выбрал между игроками «Мадрида» и «Барсы». Из каталонцев назвал лишь одного
Вряд ли блогер, предложивший Марсело выбрать между нынешними футболистами «Мадрида» и «Барселоны», рассчитывал на объективность.
Бразильцу нужно было выбрать из пары представителей «сливочных» и «блауграны», выступающих на одной позиции. В некоторых вопросах Марсело вообще называл свой собственный вариант. Каталонцам в опросе пришлось непросто!
Войчех Шченсны или Тибо Куртуа: «Куртуа».
Жюль Кунде или Трент Александер-Арнолд: «Арнолд. А, нет, нет! Карвахаль».
Пау Кубарси или Дин Хейсен: «Милитао».
Иньиго Мартинес или Антонио Рюдигер: «Рюдигер».
Алекс Бальде или Ферлан Менди: «Менди».
Френки де Йонг или Эдуардо Камавинга: «Камавинга, конечно».
Педри или Джуд Беллингем: «Беллингем. Послушай, они все мои друзья!»
Дани Ольмо или Федерико Вальверде: «Ладно, Вальверде».
Рафинья или Родриго: «Да брось, они же оба бразильцы! Выбираю двоих».
Лами Ямаль или Винисиус: «Винисиус, выбираю и с учетом предыдущих сезонов».
Роберт Левандовски или Килиан Мбаппе: «Мбаппе».
Ханси Флик или Хаби Алонсо: «Хаби Алонсо! Он мой друг, мы играли вместе».
В конце Марсело добавил: «Дай скажу, мне очень нравится «Барса», я уважаю их игроков, но я ведь мадридиста!»
Не осуждаем?
🎥 Кто должен взять «Золотой мяч»? Марсело дал идеальный ответ – оценят фанаты и Месси, и Роналду 😁
🎥 «Шесть лет не видел такого». Фанаты в восторге от кросса Марсело – он выдал идеальный ассист в матче легенд
🎥 Марсело назвал лучшего крайнего защитника в истории. В конце выбирал между собой и кумиром
RM 0:4 FCB ноябрь 2024
RM 2:5 FCB январь 2025
RM 2:3 FCB апрель 2025
FCB 4:3 RM май 2025
После таких счетах у те не только горит у тебя большая дыра огненный
Ливерпуль: АПЛ
ПСЖ: Требл
Реал: Ямаль проиграл Португалии💪🏻