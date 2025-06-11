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🎥 Марсело выбрал между игроками «Мадрида» и «Барсы». Из каталонцев назвал лишь одного

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Вряд ли блогер, предложивший Марсело выбрать между нынешними футболистами «Мадрида» и «Барселоны», рассчитывал на объективность.

Бразильцу нужно было выбрать из пары представителей «сливочных» и «блауграны», выступающих на одной позиции. В некоторых вопросах Марсело вообще называл свой собственный вариант. Каталонцам в опросе пришлось непросто!

Войчех Шченсны или Тибо Куртуа: «Куртуа».

Жюль Кунде или Трент Александер-Арнолд: «Арнолд. А, нет, нет! Карвахаль».

Пау Кубарси или Дин Хейсен: «Милитао». 

Иньиго Мартинес или Антонио Рюдигер: «Рюдигер».

Алекс Бальде или Ферлан Менди: «Менди».

Френки де Йонг или Эдуардо Камавинга: «Камавинга, конечно».

Педри или Джуд Беллингем: «Беллингем. Послушай, они все мои друзья!»

Дани Ольмо или Федерико Вальверде: «Ладно, Вальверде».

Рафинья или Родриго: «Да брось, они же оба бразильцы! Выбираю двоих».

Лами Ямаль или Винисиус: «Винисиус, выбираю и с учетом предыдущих сезонов».

Роберт Левандовски или Килиан Мбаппе: «Мбаппе».

Ханси Флик или Хаби Алонсо: «Хаби Алонсо! Он мой друг, мы играли вместе».

В конце Марсело добавил: «Дай скажу, мне очень нравится «Барса», я уважаю их игроков, но я ведь мадридиста!»

Не осуждаем? 

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logoВойчех Шченсны
logoТибо Куртуа
logoЖюль Кунде
logoТрент Александер-Арнолд
logoДаниэль Карвахаль
logoПау Кубарси
logoДин Хейсен
logoЭдер Милитао
logoИньиго Мартинес
logoАнтонио Рюдигер
logoАлекс Бальде
logoФерлан Менди
logoФренки де Йонг
logoЭдуардо Камавинга
logoПедри
logoДжуд Беллингем
logoДани Ольмо
logoФедерико Вальверде
logoЛамин Ямаль
logoВинисиус Жуниор
logoРодриго
logoРафинья Диас
logoРоберт Левандовски
logoКилиан Мбаппе
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