🎥 Марсело выбрал между игроками «Мадрида» и «Барсы». Из каталонцев назвал лишь одного

Вряд ли блогер, предложивший Марсело выбрать между нынешними футболистами «Мадрида» и «Барселоны», рассчитывал на объективность.

Бразильцу нужно было выбрать из пары представителей «сливочных» и «блауграны», выступающих на одной позиции. В некоторых вопросах Марсело вообще называл свой собственный вариант. Каталонцам в опросе пришлось непросто!

Войчех Шченсны или Тибо Куртуа: «Куртуа».

Жюль Кунде или Трент Александер-Арнолд: «Арнолд. А, нет, нет! Карвахаль».

Пау Кубарси или Дин Хейсен: «Милитао».

Иньиго Мартинес или Антонио Рюдигер: «Рюдигер».

Алекс Бальде или Ферлан Менди: «Менди».

Френки де Йонг или Эдуардо Камавинга: «Камавинга, конечно».

Педри или Джуд Беллингем: «Беллингем. Послушай, они все мои друзья!»

Дани Ольмо или Федерико Вальверде: «Ладно, Вальверде».

Рафинья или Родриго: «Да брось, они же оба бразильцы! Выбираю двоих».

Лами Ямаль или Винисиус: «Винисиус, выбираю и с учетом предыдущих сезонов».

Роберт Левандовски или Килиан Мбаппе: «Мбаппе».

Ханси Флик или Хаби Алонсо: «Хаби Алонсо! Он мой друг, мы играли вместе».

В конце Марсело добавил: «Дай скажу, мне очень нравится «Барса», я уважаю их игроков, но я ведь мадридиста!»

Не осуждаем?

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