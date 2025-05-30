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🎥 Марсело назвал лучшего крайнего защитника в истории. В конце выбирал между собой и кумиром

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Немецкий блогер Fiago предложил Марсело выбрать лучшего крайнего защитника в истории. Легенде «Мадрида» нужно было выбрать одного из пары футболистов, предложенных ведущим, победитель выходил следующий раунд, где встречался с другим игроком. 

В конце бразильца ждал сложный выбор, с которым он в итоге легко справился.

Трент Александер-Арнолд или Хавьер Дзанетти: «Дзанетти».

Хавьер Дзанетти или Патрис Эвра: «Дзанетти».

Хавьер Дзанетти или Джалма Сантос: «Бразилия, Бразилия! Джалма. Мне нравится Дзанетти, но выберу бразильца».

Джалма Сантос или Руд Крол: «Знаю его [Крола], но Джалма».

Джалма Сантос или Лилиан Тюрам: «Лилиан».

Лилиан Тюрам или Эшли Коул: «Вау! Эшли Коул»

Эшли Коул или Филипп Лам: «О боже! Филипп Лам».

Филипп Лам или Кафу: «Филипп Лам очень, очень, очень хорош, но Кафу – это нечто».

Кафу или Роберто Карлос: «Боже мой. Роберто Карлос – мой кумир, я рос на его футболе. Так что выберу Роберто Карлоса».

Роберто Карлос или Карлос Альберто: «Роберто Карлос, да».

Роберто Карлос или Паоло Мальдини: «Роберто! Роберто Карлос».

Роберто Карлос или Марсело: «Пф! Ха-ха! Роберто Карлос намного лучше. Я не скромный, я честный».

Справедливо?

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logoТрент Александер-Арнолд
logoХавьер Дзанетти
logoПатрис Эвра
logoДжалма Сантос
Руд Крол
logoЛилиан Тюрам
logoЭшли Коул
logoФилипп Лам
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