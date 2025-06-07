🎥 «Шесть лет не видел такого». Фанаты в восторге от кросса Марсело – он выдал идеальный ассист в матче легенд

На «Сантьяго Бернабеу» прошел благотворительный матч между легендами «Мадрида» и дортмундской «Боруссии», встреча закончилась ничьей 3:3. Вырученные средства пойдут на помощь молодым людям из неблагополучный среды, а также на благотворительные проекты «королевского клуба».

«Реал» выставил мощный состав легенд.

«Мадрид» вышел вперед уже на 4-й минуте встречи – Баптиста забил головой после эффектной голевой передачи Марсело.

В соцсетях кросс Марсело вызвал бурю эмоций:

💭 «Кроссы пенсионера Марсело лучше, чем у Менди и Франа вместе взятых».

💭 «Я уже шесть лет не видел в «Мадриде» правильного кросса с левого фланга. И вот наконец! Не будите меня, этот сон слишком хорош».

💭 «Этот кросс лучше не только тех, что исполняют Менди и Гарсия, в Европе так сейчас не может вообще никто».

Мастерство с годами не уходит.

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