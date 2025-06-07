🎥 «Шесть лет не видел такого». Фанаты в восторге от кросса Марсело – он выдал идеальный ассист в матче легенд
На «Сантьяго Бернабеу» прошел благотворительный матч между легендами «Мадрида» и дортмундской «Боруссии», встреча закончилась ничьей 3:3. Вырученные средства пойдут на помощь молодым людям из неблагополучный среды, а также на благотворительные проекты «королевского клуба».
«Реал» выставил мощный состав легенд.
«Мадрид» вышел вперед уже на 4-й минуте встречи – Баптиста забил головой после эффектной голевой передачи Марсело.
В соцсетях кросс Марсело вызвал бурю эмоций:
💭 «Кроссы пенсионера Марсело лучше, чем у Менди и Франа вместе взятых».
💭 «Я уже шесть лет не видел в «Мадриде» правильного кросса с левого фланга. И вот наконец! Не будите меня, этот сон слишком хорош».
💭 «Этот кросс лучше не только тех, что исполняют Менди и Гарсия, в Европе так сейчас не может вообще никто».
Мастерство с годами не уходит.
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Марсело, понятно дело, чудил по-разному, а вот отыгравший 70 минут Тони Кроос был шикарен. Как и Пепе с Вараном. Рауль на добивании. А у Дормунда Вайденфеллер отжигал - пару шикарных сейвов. Бендер носился всю игру.
В целом - очень понравилась игра - крыша на Бернабеу позволила провести матчу прямо посреди дня(12:00) CEST), ну а играли хоть и не быстро, зато мастерски, дружелюбно, без симуляций и тактических затяжек времени(как же не хватает этого в профессиональнмо футболе!). Стадион был заполнен почти полностью - тысяч 75 к началу игры. На трансляции под 300 тысяч было в момент матча (и 1.5 млн сейчас)
PS: Полная трансляция матча, кому интересно https://youtu.be/hs7M14AL3VU?t=2489