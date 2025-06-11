Зачем «Барсе» 36-летний Перишич? Флик видит сразу несколько плюсов в трансфере хорвата

Испанская пресса сообщает , что «Барселона» и лично Ханси Флик серьезно заинтересованы в подписании Ивана Перишича.

С 1 июля хорват станет свободным агентом, так что на трансфер «блаугране» не придется тратиться. С зарплатой проблем тоже не должно возникнуть – для вингера в приоритете стоит игра на самом высоком уровне, чтобы быть в оптимальной форме к ЧМ-2026, а деньги уходят на второй план.

В недавнем интервью Деку упомянул о возможности подписания двух-четырех игроков в летнее трансферное окно. Перишич может стать одним из новичков каталонцев, передает MD со ссылкой на источники в клубе.

Но зачем «Барсе» 36-летний вингер? Флик отлично знаком с Иваном по «Баварии», с которой они взяли Лигу чемпионов в 2020 году. Ханси считает, что подписание Перишича повысит уровень конкуренции в команде – в этом тренер видит ключ к успешному выступлению в главном клубном турнире Европы.

За Перишича говорит и его профессионализм. В 36 лет он сохранил неплохую физическую форму, что еще важнее – хорват может оказать позитивное влияние на раздевалку, а также взять на себя лидерские функции, что он долгие годы показывает в своей национальной команде.

Больше всего в Иване Хан-Дитер ценит его универсальность: хорват может сыграть на нескольких позициях в атаке, а при необходимости выйти и на позицию крайнего защитника. Флик полностью доверяет Перишичу ​​и считает, что «Барса» должна воспользоваться возможностью подписать хорвата.

Последний аргумент: немецкий тренер ценит баланс между молодостью и опытом в команде. Войчех Шченсны, заменивший травмированного Тер Стегена, показал, что ход с опытными футболистами работает.

А вы бы хотели видеть Перишича в «Барсе»?

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