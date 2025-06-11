Зачем «Барсе» 36-летний Перишич? Флик видит сразу несколько плюсов в трансфере хорвата
Испанская пресса сообщает, что «Барселона» и лично Ханси Флик серьезно заинтересованы в подписании Ивана Перишича.
С 1 июля хорват станет свободным агентом, так что на трансфер «блаугране» не придется тратиться. С зарплатой проблем тоже не должно возникнуть – для вингера в приоритете стоит игра на самом высоком уровне, чтобы быть в оптимальной форме к ЧМ-2026, а деньги уходят на второй план.
В недавнем интервью Деку упомянул о возможности подписания двух-четырех игроков в летнее трансферное окно. Перишич может стать одним из новичков каталонцев, передает MD со ссылкой на источники в клубе.
Но зачем «Барсе» 36-летний вингер? Флик отлично знаком с Иваном по «Баварии», с которой они взяли Лигу чемпионов в 2020 году. Ханси считает, что подписание Перишича повысит уровень конкуренции в команде – в этом тренер видит ключ к успешному выступлению в главном клубном турнире Европы.
За Перишича говорит и его профессионализм. В 36 лет он сохранил неплохую физическую форму, что еще важнее – хорват может оказать позитивное влияние на раздевалку, а также взять на себя лидерские функции, что он долгие годы показывает в своей национальной команде.
Больше всего в Иване Хан-Дитер ценит его универсальность: хорват может сыграть на нескольких позициях в атаке, а при необходимости выйти и на позицию крайнего защитника. Флик полностью доверяет Перишичу и считает, что «Барса» должна воспользоваться возможностью подписать хорвата.
Последний аргумент: немецкий тренер ценит баланс между молодостью и опытом в команде. Войчех Шченсны, заменивший травмированного Тер Стегена, показал, что ход с опытными футболистами работает.
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Человек, совсем недавно за Хайдук выступал, уехал словно доигрывать, но тут ПСВ позвал его, он провёл отличный сезон и может уйти бесплатно, хотя ПСВ хочет продлить контракт.
Если же он всё таки перейдёт в Барсу, во что я не верю. То лишь, потому что, Флик так решит.
А если он так решит, то нам только остаётся доверится человеку, который подарил нам такой прекрасный сезон в первый же свой год.
Не нужен Перишич - если взялись за омоложение то к чему этот универсал??? Тем более он хочет играть перед ЧМ. Пусть играет в ПСВ!
Т.е. - предположу - это будет, игрок второго уровня ротации. Надежная, стабильная боевая единица, не претендующая на роль примы.
При этом, во второстепеных матчах - последние матчи группового этапа в Европе, матчи уровня самой нижней части турнирной таблицы и пр. - вполне может играть и в основе; тем самым,давая отдых "первым номерам".....
А если вышеуказанные факторы не сработают, то - принимая во внимание, что сравнительно недавно Перишич играл за "Интер" - его можно будет использовать как куклу вуду)))))