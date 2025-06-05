Какой же Флик щедрый! Ханси придумал, как правильнее потратить свои призовые за победу в Ла Лиге

Ханс-Дитер Флик в первый же сезон у руля «Барселоны» вернул в столицу Каталонии чемпионский титул. Под руководством немца «блауграна» также взяла Кубок и Суперкубок страны, попутно одержав победу во всех класико кампании.

Впервые с сезона-2016/17 «Барса» забила больше ста голов в Ла Лиге. Во всех турнирах сезона-2024/25 подопечные Флика забили 174 гола – это лучший результат Европы в минувшей кампании и третий в истории каталонцев.

В контракте Флика с «блауграной» были прописаны бонусы за победу в Ла Лиге. Задача была выполнена, немец получил заслуженные деньги, но решил не оставлять всю сумму себе.

Как пишет испанский журналист Ферран Корреас, Ханс-Дитер разделил полученные бонусы между всеми членами своего штаба – каждый помощник Флика получил от главного тренера примерно по 10 тысяч евро.

По данным Transfermarkt , Флик занимает 12-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров мира с зарплатой в 9 млн евро в год.

Какой же Флик щедрый.

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