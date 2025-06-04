🎥 «Ну мам, я же выиграл ЛЧ!» Альфонсо Дэвис рассказал, как мама заставляет его мыть посуду 😁

Мама 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли объясняла , как важно правильное влияние семьи на менталитет молодых футболистов:

«Если ты получаешь правильную поддержку, поддержку от семьи, тогда все возможно. Важно быть благодарным, оставаться скромным и приземленным, быть семьей, оставлять рядом правильных людей».

Родители Альфонсо Дэвиса не дают сыну расслабиться даже после того, как канадец в 20 лет стал обладателем Лиги чемпионов. Фонзи вспоминает:

«А вы, ребят, знали, что когда я у себя дома в Эдмонтоне, родители заставляют меня мыть посуду? Вот один случай, это было года четыре назад, я повел себя нагловато – это неправильно и не в моем характере, но это было.

Так вот, я ставлю грязную миску в раковину, моя мама на это говорит: «Так ты просто оставишь тарелку в раковине?» Я отвечаю, что так и оставлю.

А она мне говорит: «А теперь послушай, мне нет дела до того, кто ты такой или кем ты себя считаешь. В этом доме ты будешь мыть за собой посуду».

Я ей отвечаю: «Ну мам, я же обладатель Лиги чемпионов!» А она мне: «Да мне вообще все равно!»

Ну я с ней согласился. Так что я должен мыть за собой посуду. Это немного странно, ведь у нас есть посудомойка, но мама хочет, чтобы я мыл за собой посуду своими руками».

Один из комментариев под видео Дэвиса: «Родители всех молодых футболистов должны вести себя так, иначе эта молодежь будет терять голову от денег, которые на них сваливаются».

Как вам подход к воспитанию от мамы Фонзи?

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