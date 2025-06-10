Напутствие от старшего брата. Джуд Беллингем мило поддержал Джоба после перехода в «Боруссию»

В Дортмунде снова будет Беллингем, на этот раз Джоб: 19-летний полузащитник пошел по стопам старшего брата и перебрался из «Сандерленда» в «Боруссию». Соглашение рассчитано до июня 2030 года.

Сообщалось , что за новичка «шмели» выложат 33+5 млн евро, на «Вестфаленштадионе» Джоб будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.

Разумеется, параллелей с Джудом Джобу не избежать. Старший брат в соцсетях радуется за младшего: сердечки в командных цветах.

И напутствие: «Это твое время. Наслаждайся каждой секундой».

Пять лет назад 15-летний Джоб поддерживал 17-летнего Джуда на подписании контракта с «Боруссией».

И хотя в приветственном видео Джоб заявил, что не хочет повторять чей-то путь, младший решил следовать по дорожке, протоптанной старшим. Как пишет Marca, главная мечта Джоба – вместе с братом выступать за «Мадрид».

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