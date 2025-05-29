Братья Беллингем отрываются в знаменитом клубе на Ибице, отмечая выход «Сандерленда» в АПЛ
Джуд Беллингем отпраздновал выход «Сандерленда» своего брата Джоба в Премьер-лигу с размахом, отправившись на Ибицу в пляжный клуб Уэйна Линекера.
Суперзвезда мадридского «Реала» наслаждается отдыхом перед стартом Клубного чемпионата мира.
Беллингем и его компания получили одну из самых дорогих VIP-зон в свое распоряжение и, безусловно, воспользовались этим по максимуму.
Особенно это касается ночных клубов и бассейнов.
За стол можно отдать 5к евро а на выходе получить ведро с алкоголем и стол со стульями неудобнее скамейки возле подъезда, возле которого не протиснуться номинально.