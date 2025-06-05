🎥 Фанат попросил Гарначо выбрать между Месси и Роналду. Алехандро плохо вышел из неудобной ситуации

Алехандро Гарначо обожает Криштиану Роналду , с такими футбольными предпочтениями аргентинцу тяжело в сборной. Леандро Паредес объяснял :

«Роналду – кумир Гарначо, мы подшучивали над ним, а он очень нервничал. Бедняжка, мы свели его с ума. В сборной Аргентины ему приходится приспосабливаться – у нас есть свой кумир [Лео Месси]».

Анхель Ди Мария открыто критиковал звезду «Ман Юнайтед»: «Единственное, чего я не стал бы делать на месте Гарначо, – это праздновать в стиле Криштиану, ха. Я бы забил гол и отпраздновал бы как Месси. Я придерживаюсь этого».

При этом на вопрос о том, кто второй любимый футболист Алехандро после Роналду, аргентинец отвечает просто: «Месси».

Похоже, бедного Алехандро дебаты о Месси и Роналду достали. Когда во время азиатского турне «МЮ» фанат попросил Гарначо выбрать между Лео и Криро, игрок вместо ответа оттолкнул болельщика.

«Бро, ты толкнул меня! Ты такой плохой!» – вынес вердикт фанат.

Ну а зачем в лицо людям камерой тыкать?

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