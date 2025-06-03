🚨 Невилл назвал четырех игроков, которые должны летом покинуть «МЮ»

Гари Невилл продолжает беспокоиться о состоянии «Манчестер Юнайтед».

Экс-защитник, а ныне эксперт, считает, что «красным дьяволам» нужно избавиться от четырех футболистов. И даже назвал их имена.

«Маркусу Рэшфорду нужно уйти – так лучше для него и для клуба. Ему стоить искать себя в другом месте. Судя по всему, это будет и не «Астон Вилла».

Похожая история и с Джейдоном Санчо, которого «Челси» не торопится объявлять.

Думаю, что Антони идеально вписывается в чемпионат Испании. Опять же, его уход пойдет на пользу всем.

Гарначо может играть в АПЛ, без сомнений, но я думаю, что ему будет лучше в Испании. Он будет там забивать. Я не хочу говорить ему: «Проваливай из клуба». Нет. Но так будет лучше», – считает Невилл.