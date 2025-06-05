⭐ Комбинированный состав легенд Испании и Франции. В команду попал Мбаппе

В полуфинале Лиги наций сразятся Франция и Испания. Победитель сыграет с Португалией в финале турнира, в матче за бронзу проигравших будет ждать Германия.

Последний раз команды встречались прошлым летом – в 1/2 финала Евро-2024. В той игре сильнее оказалась «красная фурия», голами отметились Рандаль Коло-Муани, Ламин Ямаль и Дани Ольмо.

В преддверии очередной встречи национальных команд портал Score90 составил символическую сборную из футбольных легенд Испании и Франции.

За «синих» отвечают Тьерри Анри, Килиан Мбаппе, Зинедин Зидан, Мишель Платини и Лилиан Тюрам. «Красную фурию» в команде представляют Рауль, Андрес Иньеста, Жорди Альба, Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Икер Касильяс.

Комбинированный состав легенд Испании и Франции

Как вам такой вариант? Не рано ли записывать Мбаппе в легенды?

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