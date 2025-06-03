🎥 Дешам заставил игроков сборной поздравить парижан с победой в ЛЧ. Недовольное лицо Тюрама развеселило Мбаппе 😁

Сборная Франция в Клерфонтене готовится к полуфиналу Лиги наций: «синие» сыграют с Испанией, а в случае победы выйдут на победителя пары Португалии и Германии.

В расположение сборной прибыли пять победителей Лиги чемпионов в составе «ПСЖ»: Люка Эрнандес, Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Дезире Дуэ. В финале главного клубного турнира Европы парижане со счетом 5:0 разгромили «Интер», представители «нерадзурри» тоже приехали в Клерфонтен – Бенжамен Павар и Маркус Тюрам.

На командном ужине Дидье Дешам предложил подопечным наградить аплодисментами победителей Лиги чемпионов. Тюрама, сидевшего рядом с Дембеле, тренерская инициатива не обрадовала – капитан Килиан Мбаппе, заметив выражение лица Маркуса, рассмеялся.

Кадр можно растаскивать на мемы.

Все же между игроками сборной никаких обид нет. Как пишет L'Équipe, в Клерфонтене Дембеле первым делом отправился в комнату Тюрама, чтобы утешить товарища по сборной. Французы долго общались, дружески обменивались мнениями относительно прошедшего финала.

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