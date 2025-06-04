🎥 Бруну объяснил свой отказ «Аль-Хилалю». Заулыбался на словах про уговоры Аморима

Бруну Фернандеш остается: португалец отказал в переходе «Аль-Хилалю» и решил задержаться в «Ман Юнайтед». Как пишет журналист Бен Джейкобс, саудовский клуб был готов заплатить за капитана манкунианцев от 100 до 120 млн евро.

На пресс-конференции перед матчем сборных Португалии и Германии Бруну объяснил свой отказ «Аль-Хилалю» и отметил роль Рубена Аморима:

«Президент «Аль-Хилаля» звонил мне и спрашивал, хочу ли я к ним присоединиться. Они дали мне время на размышление о моем будущем. Я ведь уже говорил, что уйду, если «Манчестер Юнайтед» решит, что время пришло.

Я обсудил это с Рубеном Аморимом, он настойчиво уговаривал меня не уходить. Обсудил все с клубом. Мне сказали, что меня отпустят, если я того захочу, но меня не хотят продавать, вопрос был не в деньгах».

Решение Бруну удивило Рио Фердинанда, который признался , что сам бы не смог отказаться от такого предложения: «Не знаю, смог бы я сказать «нет». Проснувшись сегодня утром, я не мог быть счастливее и отправил ему смс. Не буду вдаваться в подробности, но он человечище».

Капитан!

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