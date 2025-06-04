👋 «МЮ» подумывает увести главную летнюю трансферную цель «Арсенала»

Матеус Кунья – первый обнадеживающий трансфер лета для «Манчестер Юнайтед».

62,5 миллиона фунтов стерлингов потрачены. Но жалеть об этом не стоит. «МЮ» шикарно усилил атаку.

The Athletic считает, что «манкунианцы» также подпишут Бриана Мбемо из «Брентфорда». Сделка обойдется клубу еще в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Foot Mercato пишет, что Юнайтед» хочет купить Джанлуиджи Доннарумму. Но главная интрига в другом.

El Chiringuito утверждает, что «МЮ» имеет серьезный интерес к нападающему «Реала» Родриго.

Экс-игрок «МЮ» Уэс Браун считает, что его бывший клуб должен сделать шаг в сторону подписания бразильца:

«Мне очень нравится Родриго, он хочет играть в Лиге чемпионов, но увидеть его в «Манчестер Юнайтед» – настоящая мечта.

Он хочет не только ЛЧ, но и высокий доход. И пусть «МЮ» будет трудно его заполучить, но в футболе и раньше происходили странные вещи. Это был бы шаг мечты».