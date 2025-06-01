🎥 Забавный диалог Анри и Дембеле после победы «ПСЖ» в ЛЧ. Тьерри процитировал Винисиуса 🤣

Усман Дембеле, как и «ПСЖ», был прекрасен в 2025 году. С января француз оформил 33 голевых действий во всех турнирах – лучший результат среди игроков топ-5 лиг Европы.

А парижане, с трудом пробившиеся в плей-офф Лиги чемпионов, закончили турнир разгромной победой 5:0 над «Интером» в финале. Дембеле в этой встрече отдал два ассиста и был признан лучшим игроком турнира.

После игры Усмана на интервью выцепил телеканал CBS и его ведущие Анита Джонс, Тьерри Анри, Джейми Каррагер и Майка Ричардс. Французы по привычке начали говорить на родном языке, Тити несколько раз повторил «они не были готовы» – отсылка на знаменитый пост Винисиуса после поражения в гонке за «Золотой мяч».

Легенда «Арсенала» оперативно понял, что эфир смотрят в США и спросил у Дембеле: «Ох, простите. Эй, как твой английский?»

Усман растерялся и начал говорить на испанском: «Очень, очень…». Эксперты на это рассмеялись, француз ответил уже на английском: «Очень, очень плохо [у него с английским]».

Анри и Джонс выступили переводчиками, Дембеле радовался : «Парижане заслужили это после стольких лет страданий. Были и трудности, и хорошие времена. Клуб заслуживает этого. Первая Лига чемпионов в истории «ПСЖ» – это нечто исключительное».

Говоря о Винисиусе и «Золотом мяче», после завоевания требла с «ПСЖ» издание GOAL называет Усмана главным претендентом на престижную награду.

Как считаете, Дембеле заслужил «ЗМ»?

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