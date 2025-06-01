⭐ «Барса» установила исторический рекорд Ла Лиги. Превзошла прошлогодний результат «Мадрида»

«Барселона» и «Мадрид» долгие годы доминируют в испанском футболе. Команды соревнуются во всем, даже в бомбардирской гонке, длинной во всю историю существования испанского первенства.

После сезона-2023/24 «сливочные» опережали каталонцев по голам в Ла Лиге: 6 483 мяча «Реала» против 6 477 мячей «блауграны».

Ханси Флик не просто смог отыграть отставание в шесть голов, но и серьезно вывел свой клуб вперед в этой исторической гонке. После сезона-2024/25 «Барселона» на 18 мячей опережает «Мадрид» по голам, забитым командами в Ла Лиге за всю историю ее существования.

«Блауграна» за 94 сезона участия в чемпионате Испании забила 6 579 голов, на счету «Реала» – 6 561 мяч. Это лучший показатель в истории Ла Лиги.

Во всех турнирах сезона-2024/25 подопечные Флика записали на свой счет 174 гола – это лучший результат Европы в минувшей кампании и третий в истории «блауграны». При этом лучшим бомбардиром Испании стал Килиан Мбаппе, отличившийся в Ла Лиге 31 раз, Роберт Левандовски отстал от лидера на четыре гола.

Как вам такие цифры?

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