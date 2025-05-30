🏆 Мбаппе – лучший бомбардир Европы. Вспоминаем всех обладателей «Золотой бутсы» за последние 20 лет
Килиан Мбаппе побил рекорд Ивана Саморано по голам в дебютный сезон в составе «Мадрида». За 55 матчей во всех турнирах француз забил 42 мяча – 31 из них в Ла Лиге.
Нападающий взял «Золотую бутсу» в сезоне-2024/25, опередив Виктора Дьокереша, Мохамеда Салаха, Роберта Левандовского и Харри Кейна.
Портал Transfermarkt вспомнил всех обладателей «Золотой бутсы» за последние 20 лет, Мбаппе в этом списке появился впервые. Лучший результат у Лео Мессии, который в сезоне-2011/12 отправил в свою копилку 50 мячей.
Обладатели «Золотой бутсы» за последние 20 лет
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А 50 кто забил?)