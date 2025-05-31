🎥 Марсело выбрал между игроками «Интера» и «ПСЖ». Отдал предпочтение «нерадзурри» 🤯

«Интер» и «ПСЖ» готовятся к финалу Лиги чемпионов, для команд эта встреча будет первой на официальном уровне.

В преддверии исторической игры официальный аккаунт ЛЧ предложил Марсело собрать идеальный состав из игроков соперников: легенде «Мадрида» предложили выбрать между двумя представителями парижан и «нерадзурри», выступающими на одной позиции.

Ян Зоммер или Джанлуиджи Доннарумма: «Зоммер».

Ашраф Хакими или Дензел Думфрис: «Хакими».

Маркиньос или Алессандро Бастони: «Маркиньос».

Вильян Пачо или Франческо Ачерби: «Ачерби».

Нуну Мендеш или Федерико Димарко: «Нуну Мендеш».

Фабиан Руис или Генрих Мхитарян: «Мхитарян».

Жоау Невеш или Хакан Чалханоглу: «Жоау».

Витинья или Николо Барелла: «Барелла».

Хвича Кварацхелия или Давиде Фраттези: «Фраттези».

Дезире Дуэ или Маркус Тюрам: «Тюрам».

Усман Дембеле или Лаутаро Мартинес: «Вау! Оба».

Как вам выбор бразильца, справедливо?

🔥 Из одноклубников в соперники. Вспоминаем игроков «Интера» и «ПСЖ», которые раньше выступали за одну команду

🎥 Марсело назвал лучшего крайнего защитника в истории. В конце выбирал между собой и кумиром

🔥 Комбинированный состав «Интера» и «ПСЖ»! Команды сыграют впервые – и сразу в финале ЛЧ