🎥 Марсело выбрал между игроками «Интера» и «ПСЖ». Отдал предпочтение «нерадзурри» 🤯
«Интер» и «ПСЖ» готовятся к финалу Лиги чемпионов, для команд эта встреча будет первой на официальном уровне.
В преддверии исторической игры официальный аккаунт ЛЧ предложил Марсело собрать идеальный состав из игроков соперников: легенде «Мадрида» предложили выбрать между двумя представителями парижан и «нерадзурри», выступающими на одной позиции.
Ян Зоммер или Джанлуиджи Доннарумма: «Зоммер».
Ашраф Хакими или Дензел Думфрис: «Хакими».
Маркиньос или Алессандро Бастони: «Маркиньос».
Вильян Пачо или Франческо Ачерби: «Ачерби».
Нуну Мендеш или Федерико Димарко: «Нуну Мендеш».
Фабиан Руис или Генрих Мхитарян: «Мхитарян».
Жоау Невеш или Хакан Чалханоглу: «Жоау».
Витинья или Николо Барелла: «Барелла».
Хвича Кварацхелия или Давиде Фраттези: «Фраттези».
Дезире Дуэ или Маркус Тюрам: «Тюрам».
Усман Дембеле или Лаутаро Мартинес: «Вау! Оба».
Как вам выбор бразильца, справедливо?
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