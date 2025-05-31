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🎥 Марсело выбрал между игроками «Интера» и «ПСЖ». Отдал предпочтение «нерадзурри» 🤯

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«Интер» и «ПСЖ» готовятся к финалу Лиги чемпионов, для команд эта встреча будет первой на официальном уровне.

В преддверии исторической игры официальный аккаунт ЛЧ предложил Марсело собрать идеальный состав из игроков соперников: легенде «Мадрида» предложили выбрать между двумя представителями парижан и «нерадзурри», выступающими на одной позиции.

Ян Зоммер или Джанлуиджи Доннарумма: «Зоммер».

Ашраф Хакими или Дензел Думфрис: «Хакими».

Маркиньос или Алессандро Бастони: «Маркиньос».

Вильян Пачо или Франческо Ачерби: «Ачерби».

Нуну Мендеш или Федерико Димарко: «Нуну Мендеш».

Фабиан Руис или Генрих Мхитарян: «Мхитарян».

Жоау Невеш или Хакан Чалханоглу: «Жоау».

Витинья или Николо Барелла: «Барелла». 

Хвича Кварацхелия или Давиде Фраттези: «Фраттези».

Дезире Дуэ или Маркус Тюрам: «Тюрам».

Усман Дембеле или Лаутаро Мартинес: «Вау! Оба».

Как вам выбор бразильца, справедливо? 

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logoЯн Зоммер
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАшраф Хакими
logoДензел Думфрис
logoМаркиньос
logoАлессандро Бастони
logoВильян Пачо
logoФранческо Ачерби
logoНуну Мендеш
logoФедерико Димарко
logoФабиан Руис
logoГенрих Мхитарян
logoЖоау Невеш
logoХакан Чалханоглу
logoВитинья
logoНиколо Барелла
logoХвича Кварацхелия
logoДавиде Фраттези
logoДезире Дуэ
logoМаркус Тюрам
logoУсман Дембеле
logoЛаутаро Мартинес
logoМарсело
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