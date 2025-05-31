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🔥 Комбинированный состав «Интера» и «ПСЖ»! Команды сыграют впервые – и сразу в финале ЛЧ

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«Альянц Арена» готовится к главному матчу клубного евросезона – финалу Лиги чемпионов. За трофей в сезоне-2024/25 поборются «Интер» и «ПСЖ». В рамках главного клубного турнира Европы команды встречаются впервые, до этого соперники проводили лишь товарищеские матчи.

Второй раз за три последние сезона в финале ЛЧ сыграют команды, до этого ни разу не встречавшиеся на официальном уровне. Последним такой финал провели «Интер» и «Манчестер Сити» в 2023-м, игра закончилась победой «горожан».

В преддверии исторического матча «Интера» и «ПСЖ» портал Football Tweet составил комбинированный состав из финалистов Лиги чемпионов.

От парижан в команду вошли: Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Витинья, Фабиан Руис, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Ашраф Хакими и Джанлуиджи Доннарумма. За «нерадзурри» в сборной отвечают Лаутаро Мартинес, Николо Барелла и Алессандро Бастони.

Комбинированный состав «Интера» и «ПСЖ»

Как вам такой вариант состава? 

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logoХвича Кварацхелия
logoУсман Дембеле
logoВитинья
logoФабиан Руис
logoНуну Мендеш
logoВильян Пачо
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoАшраф Хакими
logoЛаутаро Мартинес
logoНиколо Барелла
logoАлессандро Бастони
logoПСЖ
logoИнтер
logoлига 1 Франция
Клубы
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА