🔥 Из одноклубников в соперники. Вспоминаем игроков «Интера» и «ПСЖ», которые раньше выступали за одну команду

«Интер» и «ПСЖ» впервые встретятся на официальном уровне – и сразу в финале Лиги чемпионов. В составах команд есть футболисты, которые раньше делили раздевалку, но теперь выйдут на поле в качестве противников.

Портал Score90 вспомнил игроков, превратившихся из одноклубников в соперников.

Джанлуиджи Доннарумма и Хакан Чалханоглу

Итальянец и турок провели целых 158 матчей в составе «Милана» – это 11 841 совместная минута на поле.

Ашраф Хакими и Лаутаро Мартинес

Аргентинец остается в «Интере», за который он провел 42 совместных матча с марокканским защитником. Связка Ашрафа и Лаутаро организовала для «нерадзурри» два гола.

Хвича Кварацхелия и Петр Зелиньски

Совсем недавно парни выступали за «Наполи», в составе которого провели 72 совместных матча. Дуэт грузина и поляка подарил неаполитанцам пять голов.

Люка Эрнандес и Бенжамен Павар

Защитники делили раздевалку не только в сборной Франции, но и в «Баварии», с которой в 2020-м обыграли «ПСЖ» в финале ЛЧ. В составе мюнхенцев они провели 83 совместных матча, а с учетом встреч сборной получится 115 игр. Эрнандес чаще, чем с Паваром, делил поле лишь с Антуаном Гризманном.

Петр Зелиньски и Фабиан Руис

Еще одна пара неаполитанцев: в составе «Наполи» Петр и Фабиан провели 141 матч, их связка принесла команде четыре гола.

Кто окажется победителем в грядущем финале ЛЧ?

🔥 Комбинированный состав «Интера» и «ПСЖ»! Команды сыграют впервые – и сразу в финале ЛЧ