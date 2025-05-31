⭐ Сборная сезона АПЛ по версии фанатов. Наибольшее представительство у «Ливерпуля»

Официальный сайт английской Премьер-лиги предложил болельщикам со всего мира выбрать сборную лучших игроков чемпионата в сезоне-2024/25.

Фанатам предоставили список из 60-ти футболистов, из которых поклонникам английского первенства нужно было выбрать одного вратаря, двух крайних защитников, двух центральных защитников, двух центральных полузащитников, двух вингеров и двух центральных нападающих.

В состав вошли игроки, получившие наибольшее количество голосов болельщиков среди представителей своих позиций. Болельщики по каждой позиции могли выбрать максимум четырех игроков от одного клуба.

Наибольшее представительство в сборной лучших футболистов сезона у чемпионского «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк, Райан Гравенберх, Мохамед Салах. По два игрока от «Арсенала» (Вильям Салиба и Деклан Райс) и от «Ноттингем Форрест» (Матц Зельс и Крис Вуд).

В сборную также попали Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»), Милош Керкез («Борнмут»), Бриан Мбемо («Брентфорд») и Александер Исак («Ньюкасл»).

Сборная сезона-2024/25 в АПЛ по версии фанатов

Как вам выбор поклонников английского футбола?

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