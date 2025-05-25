🎥 «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас» устроили друг другу чемпионские коридоры. Юрген Клопп был в восторге 🔥

В заключительном туре АПЛ сезона-2024/25 в гости к чемпионскому «Ливерпулю» заглянул обладатель Кубка Англии – «Кристал Пэлас».

Перед стартом встречи тренеры обменялись подарками.

Футболисты «Кристал Пэлас» устроили для мерсисайдцев чемпионский коридор. Когда подопечные Слота прошли возле соперников, они выстроились в почетный коридор для обладателей Кубка.

Юрген Клопп, прибывший на последним матч «красных» в сезоне, был в восторге.

9 августа на «Уэмбли» команды сыграют в матче за Суперкубок Англии.

Как вам такое отношение к сопернику?

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