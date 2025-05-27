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Команда сезона от Score90. Фанаты негодуют – не нашли Салаха и еще нескольких звезд 😡

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После того, как «Наполи» оформил титул в заключительном туре Серии А, во всех топовых лигах Европы известны чемпионы сезона-2024/25. Помимо неаполитанцев, титулы в большой пятерке завоевали: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Бавария» и «Барселона».

Портал Score90 составил символическую сборную лучших игроков сезона в топ-5 лиг Европы. Наибольшее представительство у «ПСЖ»: Витинья, Нуну Мендеш, Ашраф Хакими и Джанлуиджи Доннарумма. 

За чемпионскую «Барсу» отвечают Рафинья, Ламин Ямаль и Педри. От Ла Лиги в сборной также представлен Килиан Мбаппе. 

По одному игроку от финалиста ЛЧ «Интера» (Алессандро Бастони) и чемпионского «Ливерпуля» (Вирджил Ван Дейк). От Германии в команду попал Флориан Виртц из «Байера», занявшего второе место в Бундеслиге. 

Сборная лучших игроков сезона-2024/25 в топ-5 Европы от Score90

В комментариях нашлось много претензий:

💭 «Флориан Виртц, который не выиграл ни одного трофея, в команде есть, а чемпиона Майкла Олисе нет. Клоуны».

💭 «Салах должен быть вместо Ламина Ямаля. Вы все забыли, что сделал Салах. Это настоящее безумие».

💭 «То, что Виртц здесь вместо Дембеле и Олисе, – это настоящий провал».

💭 «Наверное, Дембеле играет в баскетбол».

💭 «Нет чемпионов Дембеле, Олисе, Кейна. Нет Салаха, который стал лучшим игроком сезона в АПЛ. Но есть Виртц и Ламин. Вы вообще смотрите футбол?»

А как вам команда сезона от Score90?

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logoАлессандро Бастони
logoРафинья Диас
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoПедри
logoВитинья
logoФлориан Виртц
logoНуну Мендеш
logoВирджил ван Дейк
logoАшраф Хакими
logoДжанлуиджи Доннарумма
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