🎥 Хвича на страже репутации Дембеле. Объяснил, почему считает Усмана хорошим человеком

В интервью Рио Фердинанду Хвича Кварацхелия высоко оценил своего одноклубника – Усмана Дембеле:

«Этот парень – невероятный игрок! Он одинаково хорошо играет обеими ногами, его передвижения, он очень быстрый. К тому же, он хороший человек, я был этим очень впечатлен».

Рио спросил у Хвичи, отличается ли негативный образ Усмана в медиа от того, каким француза видят в раздевалке «ПСЖ».

«В прессе и соцсетях люди не всегда распространяют правду, они не знают, что происходит внутри команды. Дембеле – самый забавный парень в футболе из тех, кого я встречал! Он очень хороший человек. Он всегда шутит, на поле подходит, помогает, задает вопросы. Думаю, он замечательный человек и футболист. В этом году все это видят».

Как вам такая оценка качеств Дембеле?

📹Кварацхелия назвал самого сложного защитника. Его выбор действительно удивляет

🎥 «ПСЖ» выбил из ЛЧ три английских клуба. Витинья раскрыл секрет парижан

🎥 Высоко сижу, далеко гляжу. Луис Энрике занял необычную позицию для наблюдения за тренировкой «ПСЖ»