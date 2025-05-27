🎥 Игроков «Интера» попросили назвать самого сложного соперника в сезоне. Все выбрали звезду «Барсы»

«Интер» не дал «Барселоне» выйти в финал Лиги чемпионов, по сумме двух встреч итальянцы победили со счетом 7:6. Все же футболисты «нерадзурри» остались под впечатлением от футбола каталонцев, особенно их удивил Ламин Ямаль.

Пресс-служба Лиги чемпионов попросила футболистов «Интера» назвать самого сложного соперника, с которым они встречались в текущем розыгрыше турнира.

Ламина выбрали все опрошенные – Алессандро Бастони, Ян Зоммер, Маркус Тюрам, Давиде Фраттези, Кристьян Аслани и Федерико Димарко.

Игрой Ямаля в противостоянии с «Интером» впечатлились не только участники матча, но и весьма уважаемые зрители. Ромарио назвал футбол Ламина «бразильским», а Зинедин Зидан признался, что «ничего подобного в жизни не видел» .

Справедливая оценка?

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Ямаль подписывает контракт до 2031 года — и выходит из списка самых низкооплачиваемых игроков «Барсы». А кто там?