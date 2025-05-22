🎥 Забавные кадры игроков «Барсы» на американских горках! Ламин проиграл бой с ветром 🤣

«Барселона» с 2023 года сотрудничает с парком развлечений PortAventura World. Партнеры решили поздравить «блауграну» с чемпионством: игроков, тренерский штаб, представителей клуба и членов их семей пригласили прокатиться на аттракционах.

Когда обычное время работы парка подошло к концу, PortAventura World открыл свои двери исключительно для чемпионов Испании и их близких. Судя по роликам, которыми делятся футболисты, время они провели отлично.

Ламин Ямаль отчаянно пытался надеть капюшон, Гави держался стойко.

Рональд Араухо тоже уверенно принял испытание американскими горками.

Закончат сезон на таких же скоростях?

Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡

📹 Фернандес из «Челси» назвал лучшего на своей позиции. Его имя часто мелькает в прессе

🤑 Топ-20 лиг по средней стоимости игроков. РПЛ – десятая, у АПЛ нет конкурентов