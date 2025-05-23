📸 Пепе Рейна удалился в последнем матче в карьере! Игра решает судьбу титула в Италии 🤯

В Италии судьба чемпионства решится в последнем туре: свои матчи одновременно проводят претенденты на титул – «Наполи» и «Интер», которых разделяет лишь одно очко. Неаполь гудит с самого утра, у местной команды по очкам преимущество.

Неаполитанцев заставил понервничать Де Врей, который вывел «нерадзурри» вперед в противостоянии с «Комо». В концовке тайма «Интер» получил еще одно преимущество: прямую красную выписали Пепе Рейне.

Голкипер срубил Мехди Тареми за пределами штрафной.

После просмотра видеоповтора арбитр удалил голкипера «Комо».

Для Пепе матч против «Интера» – последний в карьере, после этой игры легендарный вратарь попрощается с футболом.

Несмотря на красную карточку, арена «Комо» провожала Рейну аплодисментами.

В параллельном матче Скотт Мактоминей забил «Кальяри» и вернул «Наполи» на первую строчку турнирной таблицы Серии А.

А Пепе завершает карьеру в стиле Зидана.

Неаполь мощно приготовился к развязке в Серии А! Толпы на улицах, унитаз с лицом Индзаги и синяя собака

У Эдерсона девять голевых в карьере – это лучший вратарский результат в истории! А кто еще в топ-10?

Самые дорогие футболисты старше 40 лет. Да, некоторые из них играют до сих пор!