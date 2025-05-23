📸 Пепе Рейна удалился в последнем матче в карьере! Игра решает судьбу титула в Италии 🤯
В Италии судьба чемпионства решится в последнем туре: свои матчи одновременно проводят претенденты на титул – «Наполи» и «Интер», которых разделяет лишь одно очко. Неаполь гудит с самого утра, у местной команды по очкам преимущество.
Неаполитанцев заставил понервничать Де Врей, который вывел «нерадзурри» вперед в противостоянии с «Комо». В концовке тайма «Интер» получил еще одно преимущество: прямую красную выписали Пепе Рейне.
Голкипер срубил Мехди Тареми за пределами штрафной.
После просмотра видеоповтора арбитр удалил голкипера «Комо».
Для Пепе матч против «Интера» – последний в карьере, после этой игры легендарный вратарь попрощается с футболом.
Несмотря на красную карточку, арена «Комо» провожала Рейну аплодисментами.
В параллельном матче Скотт Мактоминей забил «Кальяри» и вернул «Наполи» на первую строчку турнирной таблицы Серии А.
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