📹Кварацхелия назвал самого сложного защитника. Его выбор действительно удивляет

Незадолго до финала Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ» в гости к парижанам приехал легенда «МЮ» Рио Фердинанд. Он пообщался с Хвичей Кварацхелией и узнал его, против какого защитника ему было тяжелее всего играть.

«Здесь, во Франции, есть хорошие защитники. Они быстрые, с ними очень сложно играть. Но я думаю, что Арнолд очень, очень хорош... Трент. Я не могу назвать многих, но думаю, что за то время, что я нахожусь в Париже, самым сложным был он».

Его ответ удивляет, ведь Трента Александера-Арнолда, как правого защитника, критикуют за слабые навыки при игре обороне. Претензий к атакующим навыкам куда меньше. Неужели все не так плохо?