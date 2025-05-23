🎥 «ПСЖ» выбил из ЛЧ три английских клуба. Витинья раскрыл секрет парижан

Перед финалом Лиги чемпионов, где сразятся «Интер» и «ПСЖ», Рио Фердинанд заглянул в Париж, чтобы для своего канала взять интервью у игроков столичного клуба.

Если не считать встречу с «Брестом» в 1/16 турнира, в плей-офф ЛЧ команде Луиса Энрике попались исключительно английские клубы. Парижане разобрались с «Ливерпулем», «Астон Виллой», а в полуфинале остановили «Арсенал».

Рио Фердинанд спросил у Витиньи, как «ПСЖ» удалось доминировать в матчах с командами АПЛ. Португалец раскрыл секрет:

«Мы пытались делать то же самое, что и против других соперников, но мы знали, что английские клубы играют с другой интенсивностью. Это было главной сложностью. Перед матчами против английских клубов я для себя определил главной заботой интенсивность их футбола. Это видно и в том, как они атакуют, и в том, как они обороняются.

Иногда в играх с такими соперниками сложно обрести контроль. Мы видели это против «Ливерпуля» на «Энфилде», против «Астон Виллы» и против «Арсенала». Иногда нам не удавалось обрести ту степень контроля, на которую мы рассчитывали, но большую часть времени у нас это получалось».

Согласны с ответом Витиньи?

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