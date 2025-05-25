🔥 Выбираем команду сезона! Левый защитник – никого из Испании 🇪🇸❌

Продолжаем собирать сливки сезона. Первая ложка уже в чашке – вы решили (44%), что Ян Зоммер («Интер») был сильнейшим голкипером уходящего игрового года. Да будет так!

Отличное начало, но продолжение будет еще интереснее. Переходим к выбору левого защитника. Если для кого-то важна схема, то напоминаем, что двигаемся по 4-3-3.

1) Нуну Мендеш , «ПСЖ». Пока выиграл все, остался финал Лиги чемпионов.

Безоговорочный фаворит, чего уж там. Надежен в защите и неутомим в атаке. Несколько раз попадал в команду недели ЛЧ и, безусловно, занял место в символической сборной сезона Лиги 1.

4+1 в ЛЧ и 1+3 в Лиге 1, и не менее 60% выигранных/успешных действий во всех игровых аспектах (единоборства, воздух, дриблинг и т.д.). Потрясающий сезон.

2) Алессандро Буонджорно , «Наполи». Чемпион Италии.

Едва переехал в Неаполь, как тут же застолбил звание самого надежного левого защитника Серии А. Нет, Буонджорно был хорош и в «Торино». Но у Конте мы увидели уже другой уровень – чемпионский.

Больше обороны, отборов и надежности, как таковой. Проще говоря – всего, о чем современный футбол забывает на флангах защиты. А зря, судя по итогам Серии А. Вдумайтесь: 91% – точность передач, четыре возврата мяча за игру и 65% выигранных единоборств.

Трансферная стоимость этого парня улетела к €50 млн.

3) Федерико Димарко , «Интер». Все проиграл, но не финал Лиги чемпионов. Пока еще.

Кто-то скажет, что Димарко не стоит рассматривать в качестве левого защитника под 4-3-3 – и будет прав. Но в полузащите его найти будет еще сложнее, а проигнорировать этого бойца Индзаги мы просто не можем. Кроме того, абсурдно отрицать оборонительные навыки Димарко. И не будем.

Креативный и энергичный Федерико оказался чуть менее результативен в этом сезоне: 4+8 против 6+8 в прошлом. Но уровень выдержал.

17 созданных голевых моментов и море обостряющих передач. А еще стабильные 2.3 возвращенных мяча за игру. Подтянуть бы еще игру в воздухе – цены бы не было. Но есть вещи непреодолимые.

4) Йошко Гвардиол , «Манчестер Сити». Все проиграл.

Любимый Гвардиол Гвардиола снова был хорош. Да, не все в это поверят, вспоминая сезон «Сити», но цифры подтверждают.

Йошко наколотил пять мячей в АПЛ, семь раз попал в команду недели и был исключительно хорош на мяче – 90+ % точных передач. 63% выигранных единоборств, в среднем по 3+ выноса из штрафной и возвращения мяча. В общем, топ-показатели. Но о неудачах в ключевых матчах тоже не забываем.

5) Энтони Робинсон , «Фулхэм». Собрался в топ.

Почему-то он, а не Керкез. Может, дело в 10 голевых передачах за сезон? Хороший повод.

Робинсон совершил качественный скачок, который, скорее всего, отправит его на повышение в лигочемпионский клуб.

Энтони отлично включается в атаки, хорош в подстраховке и позиционной обороне. Это тот самый игрок, который станет идеальным винтиком в перспективном механизме. Нужно лишь подтянуть «культуру паса», если это возможно.

И поздравим «Фулхэм», который может продать игрока в 20-30 раз дороже, чем потратил на подписание.

6) Алекс Гримальдо , «Байер». Молчаливый гений.

Один из разгаданных секретов успеха Хаби Алонсо снова показал элитный сезон. Цифры заоблачные. 7,41 – средняя оценка за игру. Это больше, чем у любого из вышеперечисленных игроков. Результативность немного провалилась: 4+12 против 12+17 – в прошлом и 8+13 – в позапрошлом сезонах. Впрочем, это применимо ко всему «Леверкузену».

У Алекса 2.3 ключевые передачи за матч и 11 созданных голевых моментов только в Бундеслиге. Ему хватает всего, кроме физики – с этим ему в Германии по-прежнему тяжело, из-за чего в единоборствах есть провал даже в сравнении с ЛЧ (45% против 61%).

Пора выбирать.

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