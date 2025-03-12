📸 Ну и зачем? После победы над «Ливерпулем» Хакими дразнил фанатов соперника – они ответили одной фразой 😡
«ПСЖ» лишил «Ливерпуль» надежд на победу в Лиге чемпионов, ответная встреча команд на «Энфилде» закончилась серией пенальти, в которой сильнее оказались парижане.
После финального свистка Ашраф Хакими решил подразнить местную аудиторию: марокканец развернул флаг «ПСЖ» прямо перед Kop – легендарной фанатской трибуной мерсисайдцев.
Сперва Хакими оставил клубный флаг в центральном круге «Энфилда».
Затем полицейский поспешил убрать посторонний предмет с поля, Ашраф перехватил флаг и вновь развернул его перед трибуной.
Поклонники «Ливерпуля» в стороне не остались, на выходку Хакими они стали скандировать: «Где ваш Кубок европейских чемпионов?»
Как вам такие жесты игроков после финального свистка?
«Как будто вылета из ЛЧ мало». Ван Дейк общался с президентом «ПСЖ» сразу после поражения «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
Самые стабильные тренеры ЛЧ на групповом этапе. Энрике – четвертый, Клопп – 7-й
Пенальти Витиньи ну очень напоминает удар Месси в финале ЧМ. Откуда такая легкость в такой момент?