📸 Ну и зачем? После победы над «Ливерпулем» Хакими дразнил фанатов соперника – они ответили одной фразой 😡

«ПСЖ» лишил «Ливерпуль» надежд на победу в Лиге чемпионов, ответная встреча команд на «Энфилде» закончилась серией пенальти, в которой сильнее оказались парижане.

После финального свистка Ашраф Хакими решил подразнить местную аудиторию: марокканец развернул флаг «ПСЖ» прямо перед Kop – легендарной фанатской трибуной мерсисайдцев.

Сперва Хакими оставил клубный флаг в центральном круге «Энфилда».

Затем полицейский поспешил убрать посторонний предмет с поля, Ашраф перехватил флаг и вновь развернул его перед трибуной.

Поклонники «Ливерпуля» в стороне не остались, на выходку Хакими они стали скандировать: «Где ваш Кубок европейских чемпионов?»

Как вам такие жесты игроков после финального свистка?

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