🎥 Петер Шмейхель выбрал любимого голкипера. Отмел нескольких легенд и нынешних звезд 

Optus Sports предложил Петеру Шмейхелю назвать любимого вратаря: легенде нужно было выбрать одного голкипера из двух, предложенных ведущим. Петеру пришлось нелегко!

Джанлуиджи Буффон или Икер Касильяс: «Буффон».

Джанлуиджи Буффон или Алиссон: «Алиссон».

Алиссон или Тибо Куртуа: «Куртуа».

Тибо Куртуа или Петр Чех: «Куртуа».

Тибо Куртуа или Эдвин ван дер Сар: «Фух… Эдвин».

Эдвин ван дер Сар или Мануэль Нойер: «Нойер».

Пару лет назад Петер рассказывал, что надеялся увидеть Ману в «Ман Юнайтед» после прощания «дьяволов» с Ван дер Саром:

«Они знали, что очень важно сделать все правильно, а не тратить годы на поиск нужной кандидатуры. В то время я действительно думал, что есть очевидный вариант. Нужно было посмотреть на то, как мы играем, и спросить: «А где же тот парень, который впишется в команду?» И тогда я подумал, что Мануэль Нойер идеально нам подходит.

Незадолго до этого он сыграл против «Юнайтед» за «Шальке» в Лиге чемпионов, и хотя «Шальке» проиграл, Нойер показал всем, на что он способен. Он очень агрессивный вратарь. Как и я, Нойер выделяется за счет своих сильных сторон. Я знал свои слабые стороны и играл так, чтобы не оказываться в ситуациях, когда эти минусы могут всплыть.

Мне очень нравилось, как тогда играл Нойер, может, потому что я и сам так играл – его футбол для меня естественен. Он очень подходил «Ман Юнайтед», с ним команде не пришлось бы менять игровой стиль».

Нойер в итоге присоединился к «Баварии», а на «Олд Траффорд» приехал Давид Де Хеа, который провел в составе «красных дьяволов» 12 лет.

Как вам выбор Петера?

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